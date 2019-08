Norra koondis avas Saskia Alusalule uue maailma

«Mul on tunne, et ei teadnud mitte midagi ei treenimisest ega uisutamisest,» ütles Alusalu, kes treenib nüüd Norra koondise treeneri Bjarne Rykkje juhiste järgi. Kuigi tal pole ühtegi garantiid, et koostöö edukaks osutub, on algus igal juhul paljulubav. «Olen end paremini tundma õppinud. Treenimine teeb mind kõige õnnelikumaks, aga olen end sellega rihmaks tõmmanud. Ma ei taha enam treenimise pärast treenida. Ma tahan paremaks saada,» selgitas Alusalu.