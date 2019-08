«Selge see, et Holland on maailmatasemel võistkond. Kui nende mängijate füüsilisi näitajaid ja tehnilist pagasit hinnata, siis see on teine tase. Rünnakuvõimsuselt ja blokikõrguselt on nad meist mäekõrguselt üle,» resümeeris Eesti peatreener Andrei Ojamets.