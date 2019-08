Anett Kontaveit: olin lihtsalt väga hea!

«Ma ei ütleks, et vastane nõrgem oli, kui eeldada võis, lihtsalt mina oli täna tõesti hea,» lausus Kontaveit pärast mängu.

Enesekindlusest räägib ka asjaolu, et Kontaveit suutis teha vaid 54 minutit kestnud mängu jooksul 24 äralööki, samas kui hispaanlanna vaid neli. See statistiline fakt kõneleb selget keelt sellest, et Kontaveit ei lasknud Sorribes Tormot üldse mängu sisse.