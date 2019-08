Wimbledoni edu kordub? 15-aastane tennisist võttis raske võidu ning sammub teise ringi

Ameeriklanna Gauff saavutas Wimbledonil võidu ühe oma iidoli Venus Williamsi üle. See võit šokeeris kõiki tennisesõpru. Nüüd oli noor tennisist USA lahtistel esimeses ringis vastamisi Anastasia Potapovaga, kellele ta esimese seti kindlalt kaotas.

Gauff suutis raskest mängust siiski võidu võtta ning ütles AFP-le: «See oli tänu publikule. Kus iganes ma väljakul olin, kuulsin, et keegi toetab mind ja ma olen selle eest väga tänulik.»

Ta lisas: «See oli hullumeelne. Olin väljakule minnes närvis, väljak on meeletult suur ja see on mu koduslämm. Atmosfäär oli mängimiseks väga hea ning sain väga hea kogemuse.»