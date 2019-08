Video: MotoGP rattur tegi julma õnnetuse, kuid pääses vaid kerge mälukaotusega

Mootorrattur viidi kiirelt helikopteriga haiglasse, kus viidi läbi neuroloogilised uuringud, mis kinnitasid, et tõsisesid vigastusi Ducati meeskonna staar ei kogenud.

Ometigi ei mäletanud Dovizioso avariist mitte midagi ja kui talle hiljem sellest räägiti, ütles ta naljatades: «Ohh, see ei olnudki minu süü!»

Dovizioso kinnitas sotsiaalmeedias, et temaga on kõik korras ja ta on juba teel koju.