USA lahtistel vihmapühad

Täna peaksid US Openi tenniseturniiril naiste paarismängus avaringi matši pidama Eesti - Venemaa paar Anett Kontaveit/Darja Kasatkina. Paarismängu edetabelikohad on neidudel vastavalt 115. ja 156. Vastaseks on neil turniiritabelis 16. asetusega USA paar Raquel Atawo (38.) ja Asia Muhammad (39.). Kuna New Yorgis on hetkel vihmane, siis mängud välisväljakutel on edasi lükatud. Kasatkina/Kontaveidi mäng ei alga enne südaööd.