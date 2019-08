Kaia Kanepi kuulub US Openil väärikasse seltskonda

Maailma edetabeli esikümne naisest ei vääratunud keegi. Peaks WTA 10 esimest naist võidukad olema ka teises ringis, oleks see US Openil esimene kord pärast 2001.aastat, kui esikümnest ükski naine kahe esimese ringi jooksul välja ei lange.

64 konkurentsis püsiva mängija seas on vaid 9 naist, kelle sünnipäev jääb rohkem kui 30-aasta taha. Väärikas seltskonnas on ka 34-aastane eestlanna Kaia Kanepi, kellest vanemad on vaid õed Williamsid. Venus on 39 ning Serena 37-aastane. Venus Williams kohtub järgmises ringis Elina Svitolinaga, Serena Williams endast 20 aastat noorema kaasmaalanna Caty McNallyga ning eestlanna vastaseks on austraallanna Donna Vekic.