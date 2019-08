Eesti tennisepiigad täna US Openil: Kontaveit alustab varem, Kanepi pisut hilljem

Anett Kontaveit ei pea täna US Openil kaht kohtumist pidama. Üksikmängu teise ringi kohtumine algab neljapäeval umbes kl 20.

Kuigi vihm rikkus US Openi tenniseturniiri kolmapäevast ajakava korralikult, siis õnneks Daria Kasatkina/Anett Kontaveidi naispaarismängu avamatš tõsteti reede peale, seega ei pea Eesti esireket kaht kohtumist täna pidama. Neljapäeval on US Openi teise ringi üksikmängudes väljakul mõlemad Eesti tenniseneiud. Neile saab kaasa elada Postimehe otseblogi vahendusel.