Räikkönen ei stardi? Alfa Romeo võttis Belgiasse varumehena kaasa rootslase

Motosport.com kirjutab, et nende allikate väitel võib Kimi Räikkönen Belgia GP-lt kõrvale jääda ja tema asemel asuks sellisel juhul starti Ericsson, kes reisis väidetavalt neljapäeva hommikul Belgiasse.

Rootslase näol on tegu Alfa Romeo meeskonna reservsõitjaga, kes võistleb samal ajal ka IndiCari võistlussarjas USAs.

Nüüd kinnitaski Ericssoni IndyCari meeskond Schmidt Peterson Motosports, et see nädal ta Portlandis peetaval võidusõidul ei osale ja on Alfa Romeo soovil reisinud Belgiasse.