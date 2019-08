Video: Kirt võitis viimase viskega Teemantliiga üldvõidu ning kopsaka auhinnaraha

89.13 @magnuskirt on 2019 Teemantliiga odaviske võitja! 🙈🎉😝🎊🥂👊😍👍😇🤩💫✨💥🥇🏆 . Palju õnne Eesti kergejõustikule ja Magnuse tiimile! ... Video: TVPlaySports ... ... #teemantliigafinaal #makuonparim #odavise #paljuõnne #meiemaku #kergejõustik

