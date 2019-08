Kolm Eesti klubi panevad end proovile tugeval käsipalliturniiril

Kahekümnendat korda järjest pealinnas toimuval turniiril mängivad kõik klubid omavahel korra läbi ning võitja selgub turniirisüsteemi alusel.

Turniiri korraldaja HC Tallinn kutsus sel aastal külla mullu Soome meistriliigas põhiturniiri neljandana lõpetanud, ent veerandfinaalis pudenenud Grankulla IFK ning 13-kordse Leedu meistri ja 1987. aasta Euroopa karikavõitjate karikavõitja Kaunase Granitas-Karysi. Idanaabrite juurest saabub pronksmedalisti Peterburi HC Neva reservtiim, kes võitis Venemaa duubelmeeskondade meistrivõistlused.

«Tänavu osaleb meil kaheksa asemel kuus võistkonda, sest tahtsime kõigile võimalikult võrdseid mänge. Ilmselt on võitjat väga raske ette prognoosida ning kindlasti näeme atraktiivseid lahinguid. Meie ambitsioon on tegelikult korraldada 16 tiimiga turniiri, aga peame siis kindlasti nihutama aja nädal-kaks varasemaks. Nädalavahetusel algab juba eurosari, kus juba Põlva Servitigi kaasa teeb, ja nii on häid välismaised klubisid raske saada,» selgitas HC Tallinna tegevjuht Risto Lepp.

«Meie meeskonnas ei tee kaasa hetkel erigraafiku alusel treeniv mängujuht Uku-Tanel Laast ning mitmeks nädalaks kannavigastusega eemale jääv kaitse tugitala Markus Viitkar, kes oli juulis ja augustis kaitseväega seotud. Aga et eesmärk on oktoobrikuisteks eurosarja mängudeks heasse vormi jõuda, siis tuleb praegu kõigile – ka noortele – mänguaega anda, koostööd lihvida ja leida õige rütm,» sõnas Lepp, lisades, et Tallinnaga treeniv islandlasest tagamängija Dadi Laxdal teeb turniiril kaasa.

Nii SK Tapa kui HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi jaoks on tegu juba teise rahvusvahelise turniiriga sel kuul – esimene testis võimeid Alytuses, teine Klaipedas ning mõlemad said neljanda koha. Mullu jõudsid kehralased Tallinn Cupil pronksimängule, kus jäid 28:30 alla Granitas-Karysile.

Turniiri ametlikuks partneriks on 1. juunil värskelt avatud ibis Tallinn Center hotell. «Oleme alustanud partnerlust ambitsioonika HC Tallinna klubiga ning usume, et saame koostööga muuta tulevikus turniiri välisvõistkondade jaoks veelgi atraktiivsemaks. Olles ise nooruslik ja energiline bränd, on ibis võtnud eesmärgiks toetada just aktiivseid ja sportlike ettevõtmisi. Järgmisest aastast kolib võistlus taaskord tagasi HC Tallinna kodusaali Kalevi spordihalli, seega samal tänaval asuv ibis Tallinn Center ja restoran Charlie’s corner on sportlastele lisaboonuseks. Pärast võistlusi on kõigil hea õhtusöögi taga muljetada ja pehmes voodis jõudu koguda” naljatas ibis Tallinn Center hotelli tegevjuht Madis Laid. “Ibise hotelli juhtkonnaga jõudsime kiiresti ühele lainepikkusele, meie väärtused kattuvad ning loodame pikaajalist koostööd,» lisas Risto Lepp.

Sissepääs turniirile on kõikidele pealtvaatajatele tasuta.

Ibis Tallinn Handball Cup 2019 ajakava:

reede, 30. august:

16:00 SK Tapa – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper

17:30 Grankulla IFK – HC Tallinn

19:00 Peterburi HC Neva 2 – Kaunase Granitas-Karys

laupäev, 31. august:

10:00 Grankulla IFK – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper

11:30 Kaunase Granitas-Karys – SK Tapa

13:00 HC Tallinn – Peterburi HC Neva 2

16:30 Grankulla IFK – Kaunase Granitas-Karys

18:00 HC Tallinn – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper

19:30 Peterburi HC Neva 2 – SK Tapa

pühapäev, 1. september:

09:30 Grankulla IFK – Peterburi HC Neva 2

11:00 SK Tapa – HC Tallinn

12:30 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Kaunase Granitas-Karys

14:00 Grankulla IFK – SK Tapa

15:30 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Peterburi HC Neva 2