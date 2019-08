Eesti jalgpallinaiste treener homsest vastasest: olen tema suur austaja, isegi fänn!

Homse Taaveti ja Koljati duelli eel lausus Matikainen: «Me kõik teame, et meid ootab ees väga raske mäng. Aga mul on äärmiselt rõõmustav olnud kogeda, kui paljud tüdrukud on tulnud ütlema, et just seda õhtut on alates loosimisest oodatud. Ma näen nende olekust, et nad tahavad siin olla ja nii tugeva vastasega heidelda, mitte kuhugi peitu pugeda. See on täpselt õige suhtumine.»