Rikka omaniku saanud Prantsusmaa klubi ostis Amsterdami Ajaxi ässa

Antud üleminek on klubi esimene täiendus pärast seda, kui meeskonna omanikuks sai keemiagigant Ineos, mille omanik on Inglismaa rikkur Jim Ratcliffe.

Enne Amsterdami hiiu juurde suundumist esindas ta kodumaal IF Silkeborgi värve. Samas klubis on mänginud eestlastest ka Kaimar Saag (2008-2012).

Dolbergi andekust tõestab see, et jalgpallur on mitmel korral valitud erinevatel tasanditel aasta talendikaimaks mängumeheks. Lisaks personaalsetele auhindadele leidub tema trofeekapis üks Hollandi kõrgliiga esikoht ja liigakarika kuldmedal.