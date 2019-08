Madridi Real pikendas peatreeneriga lepingut

Laso sai Reali peatreeneriks 2011. aastal ehk 2021. aastaks on ta olnud Reali peatreener 10 aastat, vahendab Eurohoops.

Sellise saavutuseni on varem jõudnud vaid Lolo Sainz, kes oli Reali peatreener 14 hooaega vahemikus 1975-1989.

Laso on juhendanud Reali mitmete tiitliteni. Viiel korral on ta Reali eesotsas juhendanud tiimi Hispaania liiga tiitlini ja kaks korda on tal ka õnnestunud tulla peatreenerina Euroliiga meistriks.