Blogi: Kanepi tänavune US Openi slämmiturniir sai lõpu

Kaks asja on kindlad: 34-aastast eestlannat kardavad kõik naistennisistid – ta on alati üllatusvõimeline. Mullu avavoorus tollase maailma esinumbri Simona Halepi alistanud ning kuueteist parema hulka jõudnud Kanepile on Ameerika lahtised meistrivõistlused õnnelik ja edukas turniir. Ta on mänginud end kaks korda veerandfinaali (2010, 2017) ja lisaks eelmisele aastale veel ühe korra kuueteist hulka (2014).