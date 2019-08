Mõnnakmäe: naiskonna suurim puudus oli stabiilsus

Eesti naised võitsid turniirilt viie mängu peale kokku neli geimi ning said tabelisse kirja ühe punkti. Mõnnakmäe sõnul on ta üldkokkuvõttes rahul.

«Positiivne oli see, et me läksime iga mänguga paremaks. Isiklikult jäävad kripeldama Ungari ja Rumeeniaga mängud, kuna tundsin, et need olid võidetavad. Küll aga saab turniirilt kaasa võtta ainult positiivsed emotsioonid.»

Mõnnakmäe sõnas enne turniiri, et läheb koondisega EM-le eesmärgiga alagrupist edasi saada.

«Eks see esimene mäng Ungariga oli natuke ehmatav, kuid hetkel on see meie tase. Kõik tiimid olid turniiril väga head, oleksime alagrupist edasi pääsemiseks suurepärast mängu pidanud näitama.»

«Siiski näitas viimane mäng Aserbaidžaaniga, et suudame konkureerida kvaliteetsete tiimide vastu. Iga mänguga läksime turniiril paremaks. Suurim vahe meie ja tipptiimide vahel on aga stabiilsus. Liiga tihti oli meil ära kukkumisi.»

«Eriliselt tänulik olen ma kõikidele Eesti fännidele. See andis kõvasti motivatsiooni juurde.»