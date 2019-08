Kontaveit: ei mõelnud hetkekski, et võin matši kaotada

Kontaveit ütles pärast mängu Postimehele, et lisaks tugevale vastasele tuli võidelda ka väljakul keerutanud tuulega.

«Teadsin, et Tomljanovic on äärmiselt agressiivne mängija, ta lööb tugevamini kui mina ja toob palju palle tagasi. Austraallannal on ka väga korralik serv ja jõuline tagakäsi, raske oli.»