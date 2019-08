Gasly Toro Rossosse tagandamisest: sain otsusest teada sama päeva hommikul

«Sain alles sama päeva hommikul teada, et otsus on tehtud,» ütles prantslane.

Red Bull lubas hooaja alguses, et on Gaslyga kannatlik ja noor vormelisõitja ei osanud öelda, miks nii ikkagi ei läinud. «Ei ole vahet, kas ma mõistan seda otsust või mitte. Ma olen liiga palju sellele mõelnud. Nüüd pean lihtsalt keskenduma viimasele üheksale sõidule Toro Rosso roolis.»

Prantslase hooaeg on olnud tagasihoidlik. Tema parimaks tulemuseks on neljas koht. Samal ajal on Gasly tiimikaaslane Verstappen saanud kaks võitu ja nendele lisaks kolm poodiumit. Punkte on prantslasel kogunenud 61, tiimikaaslasest hollandlasel pea kolm korda rohkem (181 punkti).