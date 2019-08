Nõmme Kalju kapteni karjäär jätkub Itaalias

«On kahju lahkuda sellisest klubist nagu Kalju, sest sellest on saanud minu teine kodu. Siiski, see on jalgpalluri elu ja selliseid otsuseid peab aeg-ajalt vastu võtma. Need Kaljus veedetud kolm ja pool aastat olid imelised. On olnud nii häid kui kurbi hetki, aga see on olnud suurepärane kogemus ja olen Kaljule alatiseks väga tänulik,» võttis Uggé oma karjääri Nõmme Kaljus kokku.