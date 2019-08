Ricciardo Gasly taandamisest: mul on temast kahju, aga Red Bull pidi midagi tegema

Gasly toodi Red Bulli Ricciardo asendajaks, kuid tema hooaja esimene pool oli pettumust valmistav ja seetõttu kaotas prantslane koha Red Bullis ja taandati Toro Rossosse. Tema asemele toodi Toro Rossost Alec Albon.

Ricciardo ütles, et ei ole õnnelik Gasly taandamise üle, kuid mõistab, miks Red Bull sellise käigu tegi.

«Kui aus olla, siis ma ei usu, et see ebaõiglane oli,» ütles Ricciardo. «Ma arvan, et nad pidid midagi tegema. Mul pole Pierre vastu midagi ja ta meeldib mulle inimesena. Ma pole rõõmus, et ta Toro Rossosse tagasi läheb.»

«Aga reaalsus on, et Red Bull andis talle kuus kuud aega ja ta ei näidanud selle jooksul erilist arengut. Kuna Max Verstappen võidab, siis see on tõestuseks, et auto on kiire ja temalt oodati vähemalt poodiumikohti,» lisas austraallane.

«Ma kogesin Red Bulli sõitjana sama. Nad oootavad sinult kindlaid tulemusi ja kui neid ei tule, siis leiavad kellegi teise. Mul on küll temast kahju, aga ma arvan, et Red Bull pidi midagi tegema. Nüüd on Alboni võimalus ja vaatame, kuidas tal läheb,» sõnas austraallane lõpetuseks.