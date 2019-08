Novosjolov loobus vehklemismeeskonna peatreeneri kohast, kolmeks kuuks asub ametisse Nelis

Hansoni sõnul sai üleeilsel juhatuse koosolekul arutada juba seda, kuidas edasi minna. «Leidsime kiire lahenduse, jõudsime kokkuleppele Peeter Nelisega, kes juhendas meeskonda ka enne Novosjolovit. Ta on Kristina Kuuse treener, kuid järgmine MK-etapp sobib ajaliselt nõnda, et ta saab ka mehi juhendada,» rääkis Hanson.

Vehklemisliidu president leiab tagantjärele, et mullune meeskonna peatreeneri ameti usaldamine Novosjolovile oli õige otsus. «Nii tema ise kui ka ala juhtkond olime kindlad, et ta on treeneriameti kõrvalt võimeline ise tiitlivõistlustel vehklema. Kahjuks osutus see teda tabanud trauma tõttu võimatuks. Novosjolov küll ütles, et eesmärgid jäid täitmata, kuid mina pean tänavuse koosseisuga EMil saadud neljandat kohta väga heaks tulemuseks.»