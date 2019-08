Pochettino: mina ei lähe kuhugi

Pärast esimest kolme Premier League'i mängu on Spursil tabelis kirjas võit, viik ja kaotus ning asetseb tabelis seitsmendal kohal, vahendab BBC.

Küsimusele, et kas Spursi keskväljamaestro Christian Erikseni potentsiaalse ülemineku kohta on uudiseid, sõnas mees: «Ei ole uudiseid. Uudiste puudumine on positiivne.»