Vaimukindlus aitas Anett Kontaveidi sihile

Eestlannad heitlesid üleeile hilisõhtul horvaaditaridega. Kontaveit (WTA 21.) sai alates 2014. aastast Austraaliat esindavast Ajla Tomljanovicist (47.) 4:6, 7:5, 6:2 jagu, Kanepi (82.) vandus Donna Vekicile (23.) 5:7, 3:6 alla. Kohtumisi ühendas üks sarnane joon: tabelis kõrgemal asuv ja soosikukoormat kandnud mängija näitas võtmehetkedel suuremat kindlust.

Kontaveit lubas pärast avaseti kaotust Tomljanovici teises setis 2:5 seisult viigini, kuid ei löönud siis kõikuma, vaid võitis kaks järgmist geimi ja otsustava vaatuse juba kindlalt. Kanepi seevastu juhtis veel 3:1 ja 5:4, ent seejärel valitses Vekic mängu parasjagu veenvalt.

«Olin terve kohtumise enesekindel, kaotusseisu jäämine mind ei heidutanud,» sõnas Kontaveit Postimehele. «Teadsin, et Tomljanovic on äärmiselt agressiivne mängija, lööb tugevamini kui mina ja toob palju palle tagasi. Lisaks on tal väga korralik serv ja jõuline tagakäsi.»

Ta nimetas heitlust raskeks ja vastast ebamugavaks, kuid oli rahul näidatud meelekindlusega. «Ma ei mõelnud hetkekski, et võin kaotada. Isegi siis mitte, kui ta tuli teises setis 2:5 seisust välja. Võtsin punkti korraga. Suutsin mängu vastasest rohkem varieerida.»

Eelnenu tähendab, et Kanepi kukub WTA pingerivis esisajast välja, Kontaveidil on aga kõik eeldused tõusta US Openi järel tagasi vähemalt 20 parema sekka.

Täna ootab Kontaveiti veidi kõvem pähkel: maailma edetabeli 13. number, Slovakkia päritolu Šveitsi esindaja Belinda Bencic. «Pean näitama oma parimat mängu. Bencicil on olnud hea hooaeg, mul on vaja kindlasti natuke juurde panna,» lahkas meie lootus võimalusi. Kihlveokontorid pidasid vähemalt eile õhtul aga Kontaveiti pigem duelli soosikuks.

Bencic pikeeris tippu lapstähena: 17-aastasena jõudis ta US Openil veerandfinaali ja aasta hiljem murdis juba lahti maailma esikümne ukse. Seejärel segasid teda mitmesugused vigastused: tunamulluse randmelõikuse ja pooleaastase mängupausi tõttu langes Bencic WTA pingerivis välja koguni 300 esimese hulgast. Nüüd, 22-aastasena, on ta aga vormi taastanud: saanud tänavu terve hulga häid mänguvõite ja esikoha Premier 5 kategooria Dubai turniiril.