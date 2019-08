Blogi: Vips kaotas Belgia GP esimeses sõidus tiitlikonkurentidele punkte

Üldarvestuses hoiab esikohta Shwartzman 142 punktiga, teine on Vips 122 punktiga ja kolmas endiselt Daruvala 119 punktiga.

Järgmine sõit peetakse samal rajal homme. Esimesed kaheksa masinat lähevad rajale pööratud järjestuses. See tähendab, et Vips stardib neljandalt kohal. Rivaalid Daruvala ja Shwartzman vastavalt kuuendalt ja seitsmendalt positsioonilt.

Vips on pärast halba hooaja algust suutnud näidata head kiirust. Ta on tänavusel hooajal saanud kaks sõiduvõitu ja lisaks veel ühe poodiumikoha.

Üldarvestuses juhib hetkel venelane Shwartzman, kes on suutnud koguda 124 punkti. Talle järgneb teisel kohal Vips. kes on kogunud 112 punkti. Kolmandal kohal oleval Daruvalal on 104 punkti.