Põlva Serviti alustas eurosarja kümneväravalise kaotusega

Mäng Lõuna-Sloveenia väikelinnas algas võõrustajate kontrolli all. Vaid Henri Sillaste tabavad karistusvisked hoidsid avaminutitel seisu võrdsena, sest esimene värav mängust tuli Serviti kasuks alles 13. minutil, mil Kristjan Muuga tegi 3:5. Riko sai 8:4 ette, kuid vastaste vähemuses olles tabas kahel korral Henri Hiiend ning Sillaste vähendas kaotusseisu 7:9 peale.

Uuesti sai Riko nelja väravaga juhtima ja avapoolaja lõpuhetkedel suurendati edu, vaheajaks oldi ees 15:10. Eriti suurt pahandust tegid Jan Pucelj ja Gašpar Horvat. Serviti peatreener Kalmer Musting tegi teiseks pooltunniks muudatuse, tuues postide vahele Eston Varuski asemele Denis Lõokese.

«Eks see mäng meie enda tehnilise praagi nahka läks. Tegime vastasele ohtralt kingitusi, nad said väga lihtsaid väravaid – näiteks kiirrünnakutest kuus rohkem kui meie. Algus polnud väga praagirohke, aga vastaste väravat ei õnnestunud lahti muukida. Üllatuslikult jäime just poolaegade lõpus selgelt alla,» kommenteeris Musting.