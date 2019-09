Kõiv võitis teist aastat järjest koos lätlasega meistritiitli

Läinud nädalavahetusel selgitati Lange motokeskuses Eesti meistreid motokrossis. Pühapäeval olid stardis külgkorvid ja quadid, kus korvidel tulid meistriteks lätlane ja Janis Daiders ja Tanel Kõiv. Kusjuures eestlasele on see juba teine järjestikune tiitel koos lätlasega, kui eelmisel hooajal oli Kõivu paarimeheks Didzis Gorbenko. Quadide meister selgus juba eelmisel etapil Aravetele, kelleks on Kevin Saar, kes Lange võistluse ajal kindlustas Horvaatias endale juba kolmanda järjestikuse Euroopa meistritiitli.