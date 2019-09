Federeri rekordit jahtiv Djokovic: mul tuleb veel mitmeid võimalusi

Wawrinka juhtis mängu 6:4, 7:5, 2:1, kui Djokovic otsustas mängu katkestada. Serblane lahkus väljakult pea norus, kuid vasaku käe pöial püsti.

«Valu on olnud pidev juba viimased kolm nädalat. Mõni päev tugevam, mõni päev nõrgem. Loomulikult olen erinevaid medikamente võtnud, et valu kiiresti vähendada,» ütles kolmekordne USA lahtiste tšempion. «Vahest see töötab, vahest mitte. Mõnikord sa lihtsalt tunned, et pole võimeline enam palli lööma.»

Pärast teise seti kaotust kasutas Djokovic koheselt meditsiinilist pausi, võttis särgi seljast ning treener masseeris ta õlga. Kuigi 16-kordne suure slämmi turniiride võitja läks tagasi väljakule, lõpetas ta mängimise kui oli servigeimi pärast topeltviga nulliga kaotanud.

Õlavigastus oleks peaaegu lõpetanud Djokovici teise ringi matši möödunud kolmapäeval, kuid reedeseks kolmanda ringi mänguks näis kõik korras olevat.

Djokovic on mitmetes intervjuudes korduvalt väljendanud soovi üle lüüa Federeri 20 suure slämmi turniiri võitu. Ka pärast pühapäeva oli Serbia tennisekuningas enesekindel: «Mul tuleb veel mitmeid võimalusi oma suure slämmi turniiri võitude kollektsiooni täiendada. Usun, et pikk tee on veel ees ning mängin veel palju aastaid. Praegu on tähtis hoida keha ja vaim vormis ning pürgida suurte slämmi turniiridel tippu, sest need võistlused on tennises kõige olulisemad.»

Wawrinka, kes polnud Djokoviciga mänginud pärast mälestusväärset ja šveitslasele võidukat 2016. aasta USA lahtiste finaali, ütles, et märkas, et serblane on raskustes. «Loomulikult ma nägin, et ta vaevleb väljakul, kuid otsustasin keskenduda enda mängule, sest ma tean kui hea võitleja on Djokovic.»