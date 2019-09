Hamilton: peame sirgekiirust parandama, aga ma ei tea, kas see on võimalik

«Monzas on palju sirgeid, seega see saab olema Ferrari jaoks õnnelik nädalavahetus,» sõnas Hamilton portaali GPFans.com vahendusel.

«Belgias kaotasime Ferrarile kvalifikatsioonis ringi peale ligi sekund ja ka Monzas pole eriti kurve, kus saame kaotatud aega tagasi teha. Järgnevate päevade jooksul peame oma sirgekiirust drastiliselt parandama, aga ma ei tea, kas see on võimalik,» jätkas MM-sarja üldliider.

Viiekordne maailmameister lisas: «Aga kui keegi saab sellega hakkama, siis see on meie meeskond. Anname endast parima, aga see on ka kõik. Monzas on sõit pikem kui Spas, äkki tuleb jälle üks põnev võistlus.»