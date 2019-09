​Kevin Saar tuli kolmandat aastat järjest quadide Euroopa meistriks.

Euroopa meister Kevin Saar: «Nädalavahetus Horvaatias oli närvesööv ja põnev. Laupäevastes trennides saime kuiva rajaga tutvuda, kuid enne eelkvalifikatsiooni kasteti rada täiesti poriseks. Kahjuks kulges rada mäenõlval ning kastmise tagajärjel ei saanud mitu sõitjat mäest ülessegi, vaid veeresid lihtsalt tagurpidi alla. Rajale minnes ebaõnnestusin täielikult ning sain alles kümnenda aja. Olin enda peale väga vihane ja teadsin, et see ei näita veel midagi.

Teise sõitu minnes oli mul tiitliheitluses edu 21 punkti ehk tuli kindlasti lõpuni sõita. Start õnnestus suurepäraselt ja sain kohe liidriks, seejärel käis tihe andmine Turrini ning Tveraeniga. Üle poole sõidu kihutasime kõik koos ja pealtvaatajate sõnul oli see hooaja põnevaim sõit. Itaallane väsis lõpuks, aga norrakas ründas edasi. Paar korda käisid meil juba rattad kokku, ma ei hakanud enda tiitliga riskima ning lasin tal minna. Võtsin tempo väga alla, sest etapivõit polnud tähtsaim, kuid kaks ringi enne lõppu jäi Tveraen tehnilise rikke tõttu seisma ja tõusin taas liidriks. Ruudulipu sain esimesena ja kolmas meistritiitel oligi tõsiasi!

Ülimalt super tunne on! Tahaksin tänada kõiki toetajaid ja fänne, kes on mind aidanud. Suurimad tänud lähevad aga isale, kes on kogu mu 11-aastase krossikarjääri ajal olnud mulle toeks – minu kangelane! Kohal olid ka meie eestlastest sõbrad, kirjeldamatu tunne on välismaal võisteldes näha Eesti lippe ja kaasaelamist!»