MMi kullasoosik pääses dopingusüüdistusest ja saab Dohas startida

USA antidopinguagentuur (USADA) süüdistas Colemani, et sprinter on 12 kuu jooksul eiranud kolm korda dopinguproovi, mis tähendab dopingureeglite rikkumist ja üldjuhul automaatset üheaastast võistluskeeldu.

Olukord on kahe nädalaga muutunud. USADA loobus Colemani suhtes esitatud süüdistusest pärast seda, kui maailma antidopinguagentuur (WADA) saatis neile täpsemad andmed, kus selgub, et kolm rikkumist ei mahu 12 kuu sisse.

Coleman juhib meeste 100 meetri jooksu maailma hooaja edetabelit ajaga 9,81. Tema isiklik rekord on mullu joostud 9,79, mis on kõigi aegade edetabelis seitsmes tulemus. Eespool on Usaian Bolt (9,58), Tyson Gay (9,69), Yohan Blake (9,69), Asafa Powell (9,72), Justin Gatlin (9,74) ja Nesta Carter (9,78).