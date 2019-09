Noor kanadalanna peatas Townsendi imelise teekonna

USA lahtiste peaväljakul toimunud võistlusõhtu viimases mängus hoidis initsiatiivi Andreescu. Ta ütles mängujärgselt, et harjutas viimastel treeningutel spetsiaalselt lööke võrku tungiva mängija vastu - just niisuguse mängustiiliga on Townsend -, ja see aitas. Ta oli mänguks väga hästi valmis.