Katrina Lehis lõpetas koostöö treener Helen Nelis-Naukasega

«Minu soov on jõuda olümpiale ja tunnen, et selleks on vaja muutust. Olen jälginud oma arengut ning analüüsinud oma võistlusi ja tulemusi. Minu soov on olla kõige kõrgemas tipus. Täna tunnen, et vajan treeningutele nii uut lähenemist kui ka motivatsiooni. Kas see muutus viib mind ka soovitud tulemuseni, näitab aeg. Kui ma seda aga ei proovi, siis ma ei saagi seda kunagi teada,» kirjutas Lehis meediale saadetud kirjas.