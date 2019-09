Lehis treenerivahetuse soovist: on palju nüansse, ühest põhjust pole

«Minu soov on jõuda olümpiale ja tunnen, et selleks on vaja muutust. Olen jälginud oma arengut ning analüüsinud oma võistlusi ja tulemusi. Minu soov on olla kõige kõrgemas tipus. Täna tunnen, et vajan treeningutele nii uut lähenemist kui ka motivatsiooni. Kas see muutus viib mind ka soovitud tulemuseni, näitab aeg. Kui ma seda aga ei proovi, siis ma ei saagi seda kunagi teada,» teatas Lehis meediale saadetud kirjas.

Millal ta hakkas tunnetama muudatuste tegemise vajadust? Kas pärast juunikuist avaringiga lõppenud EMi? Pärast juulis peetud MMi, mis tõi põhiturniiril kaks võitu ja 13. koha? Veel varem? «Ma ei oskagi ajaliselt öelda,» lausus Lehis Postimehele. «Tundsin, et vajan midagi uut. Olen veel noor sportlane.»

Lehis tänas kirjas Nelis-Naukast panustatud aja ja kõige muu eest, mida esimene treener on eelnevatel aastatel õpilase heaks teinud. Neid aastaid on kokku aga juba lausa 16 - nii kaua on Lehis vehklemisega tegelnud.

Lehis ei osanud täpselt välja tuua, milliseid muutusi ta eelkõige teha soovib. «On nii palju nüansse,» märkis ta.