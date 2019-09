Hispaania koondise peatreener Moreno: olen valmis oma koha koheselt Enriquele loovutama

Enrique loobus peatreenerikohast sel aastal juunikuus, kuna tema 9-aastasel tütrel Xanal avastati luuüdi vähk. Eelmisel nädalal suri Enrique tütar vähi tõttu. Teda asendama määratud Moreno on valmis oma koha koheselt taas Enriquele loovutama.

«Minu jaoks on Luis kui hea sõber ja minu jaoks on sõprussuhted tähtsamad kõigest muust. Tahan oma sõbrale parimat,» lausus Moreno. Viimases kolmes kohtumises on Moreno peatreeneri rolli täitnud ning nüüd nimetati ta ametlikult peatreeneriks.