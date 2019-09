Rattamaratoni klassika: sülti, hapukapsast ja verivorsti korraga!

Tegemist on sarja klassikalise jõuprooviga, mis pakub traditsionaalset Eestimaa maastikurattamaratoni. Nii nagu 2000. aastate alguses seda kõige paremas usus ette kujutati. Istud sõiduvahendi selga ja haukad metsarajal isukalt sülti, hapukapsast ja verivorsti korraga! Kujundlikult mõistagi. Kõik on olemas, mida hing ühe klassikalise maratoni juures ihata oskab – kaunis parkmets koos kõvapõhjalise metsateega, liivane luitepealne, samblane metsaalune ja krooniks veel Päkapiku singel. Milline kooslus! Hoia jõuga pisaraid tagasi.

Ja see pole veel kõik. Neil, kel plaan sõitu pikemalt nautida, ilma liigse tormakuseta, tasub teada, et nälga jäämist pole karta. Võib südamerahuga rajale minna päris ilma söögita. Metsa all jagub mammusid, eriti pohlasid, nii et mühiseb. Toidupunktid on mõistagi ka. Kes aga kihutab ja peatusi teha ei taha, see vaadaku hiljem peeglisse ning kuulaku finišis tagant tulijate kadedaks tegevaid lugusid. Ma leidsin metsa alt sellise marja! Prioriteedid paneb paika igaüks ise.

«Võrreldes eelmise aastaga me midagi väga uut pole välja mõelnud. Sisuliselt sama rada,» resümeerib Jõulumäe Rattamaratoni peakorraldaja Peeter Strikholm. «Kui rääkida kõige pikemast GP trassist, siis esimene pool, Riia poole suunduv Rannametsa ring on raskem ja distantsi teine pool Uulu ümbruses kergem. Kellel jalga, saab viimasel paarikümnel kilomeetril täiega vajutada. Finiši oleme teinud pisut vaatemängulisemaks. Nüüd tuleb pealtvaatajate silme all üks kaar juurde teha ning enne staadionile jõudmist serpentiinil ehk siksakilisel ülesronimisel osavust demonstreerida. See saab olema päris huvitav vaatepilt,» lubab Strikholm.

Ühtlasi paneb ta kõikidele osalejatele südamele, et lõikudel, kus on juurikatega laskumisi, tasub olla väga tähelepanelik ja kehvema rattavalitsemise oskusega sõitjatel ka ettevaatlik. Siis läheb kõik hästi, nii sõitjatel endil kui ka korraldajatel. Võistluspäeva lõppedes teeks korraldustiimile suurimat rõõmu teadmine, et kõik osalejad on tervena rajalt tagasi tulnud. Püüdleme koos selle õilsa eesmärgi poole.