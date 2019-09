Rosberg: Vettel oli Belgias nagu Barrichello

Ferrari sõitja Sebastian Vettel pidi Belgia etapil leppima Charles Leclerci abistamisega, lastes meeskonna korraldusel tiimikaaslase endast mööda. Kui eelnevatel aastatel, kui Vetteliga sõitis Ferraris soomlane Kimi Räikkönen, oli sakslane selge esisõitja, siis paistab, et nüüd koheldakse tiimikaaslasi võrdselt.

«Leclerc sõidab sel aastal väga hästi. Ma arvan, et see on talle vaimselt väga oluline ja esimese võidu saamine annab talle enesekindlust juurde. Ta tunneb end selle autoga hästi,» kommenteeris vormelieksperdina töötav Rosberg, vahendab portaal PlanetF1.com.