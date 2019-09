Suvel agaralt 3x3 korvpalli mänginud Martin Dorbek: puhkan piisavalt, aga mitte liiga palju

Meeskonna kapten Dorbeku sõnul suutis meeskond finaalvõistlusel enda parimat mängu näidata. «Esimeses kohtumises Belgia vastu olime veel täitsa unised, aga poolfinaal ja finaal õnnestusid täielikult. Eks meil kukkusid igasugused hullud sisse ka, aga arvestades asjaolu, et mina ei ole kunagi Jaagupiga varem ühes võistkonnas mänginud ja niimoodi lennujaamas kokku saada ja asjad paika panna – kõik teadsid oma rolli ja mäng tõepoolest sujus,» kommenteeris Kalev/Cramo pallur.

3x3 korvpall on 28-aastase Dorbeku jaoks alati südamelähedane olnud. Kas profikorvpallur suvisel perioodil ikka piisavalt puhata saab? «Ma ikkagi valin, mis 3x3 etappe kaasa teen, et saaksin samaaegselt puhata ja tänavakorvpallist rõõmu tunda. Nädala sees teen oma trenne ja nädalavahetustel käin ennast nii-öelda lahti mängimas. Puhkan suvel piisavalt, aga mitte liiga palju,» lausus Dorbek, kellele meeldib 3x3 formaadi juures asjaolu, et rünnak ja kaitse vahelduvad kiiremini ning palliga saab rohkem tegutseda. «Samuti pakub 3x3 teistmoodi emotsiooni ja vaheldust saalikorvpallist.»