Ralliguru: Ott Tänak on tänavu võitmatu

Clark alustas saadet teemapüstitusega: «Räägime rallist – mida me õppisime Saksamaa rallist?» Küsimusele järgnes konkreetne vastus: «Ma arvan, et number üks asi, mida õppisime sellelt rallit, on see, et Ott Tänak on hoos! Kas ta on tänavu võitmatu? Jah, ma arvan, et nii on!»