Dimitrovist sai viimase 28 aasta madalaima edetabelikohaga poolfinalist

«Olen lihtsalt õnnelik,» ütles Dimitrov. «Ainus asi, mida ma endale mängu jooksul kordasin oli, et püüa mängus püsida. Füüsiline vorm on mul päris hea. Ma tegin mõned väga rasked löögid, mida tavaliselt ära lüüa ei õnnestu.»

Dimitrovi jaoks on see esimene US Openi poolfinaal. Varem on ta suurel slämmil poolfinaali jõudnud kahel korral – Wimbledonis 2014 ja 2017. aastal Austraalia lahtistel meistrivõistlustel.