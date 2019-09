Max Verstappeni võiduvõimalused Monzas muutusid minimaalseteks

Honda tutvustas uut mootorit eelmisel nädalavahetusel Belgias, kus see oli kasutusel Verstappeni meeskonnakaaslasel Alexander Albonil ja Toro Rosso sõitjal Daniil Kvjatil. Nüüd teatas Honda, et eeloleval nädalavahetusel vahetatakse jõuallikas ka Verstappeni Red Bullil ja Kvjati tiimikaaslase Pierre Gasly Toro Rossol, kirjutab portaal Motorsport.com.

«Gasly ja Verstappen saavad mootorivahetuse tõttu karistuse ja peavad startima sõitjaterivi lõpust, aga me usume, et nad suudavad sellegipoolest pühapäeval tugeva esituse teha,» kommenteeris Honda tehniline direktor Toyoharu Tanabe. «Kogusime uue mootori kohta Belgias vajalikke andmeid ja loodame selle potentsiaali ära kasutada.»

Verstappen sõnas pärast Belgia etappi, mille ta katkestas juba avaringil avarii tõttu, et Itaalias tagantpoolt startimine pole suur murekoht, sest Monza ringrajal saab möödasõite teha. «Me kõik teame, et Ferrari on seal väga kiire. Kui ma alustan lõpust, siis ilmselt ei püüa kohta esinelikus, aga kõik, mis sellele järgneb, on võimalik,» arvas hollandlane.