Tänak ja Järveoja saadavad jalgpallikoondise reedel võidupunktide järele

«Meil on väga hea meel, et saame osaleda tähtsa jalgpallikohtumise avamisel ja pärast Eesti koondisele tribüünil kaasa elada,» lausus tänavu viis WRC-rallit võitnud Ott Tänak.

Eesti jalgpallikoondislased ei salga, et tahavad reedel Valgevene vastu kindlasti võidupunktid koju jätta. «Kõik mängijad ootavad Valgevene vastu kolme punkti,» kinnitas koondise poolkaitsja Mattias Käit.

Esmaspäeval läheb jalgpallikoondis vastamisi aga tugeva Hollandiga. «Nende vastu lähme endast parimat andma. Me ei tohi ise lolle vigu teha ja lihtsaid väravaid kinkida. Peame initsiatiivi neile andma. See on Hollandi vastu võtmekoht,» jätkas Käit.