Korvpalli MM: Serbia näitas Itaaliale koha kätte

Enne kohtumist oli selge, et D-alagrupist lähevad edasi 16 parema sekka nii Itaalia kui ka Serbia, aga just need meeskonnad selgitasid omavahel alagrupi võitja. Praeguse turniirisüsteemi järgi lähevad järgmisesse vooru, aga võidud ja kaotused kaasa, seega oli tänasel kohtumisel väga suur kaal edasiseks turniiriks.