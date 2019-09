Legendaarne ringrada pikendas vormel 1 sarjaga lepingut

Hiljuti selgus, et järgmisel aastal toimub vormel 1 sarjas rekordilised 22 etappi, sealhulgas Itaalia GP. Itaallased sõlmisid sarjaga suisa viieaastase lepingupikenduse ja kõiki järgnevaid etappe võõrustab Monza.

2019. aastal leiab Itaalia GP aset juba eeloleval nädalalõpul ja 2020. aasta võidusõit toimub 6. septembril. Tegu on Ferrari meeskonna koduetapiga.

Läbi aegade edukamad sõitjad Monzas on sakslane Michael Schumacher ja britt Lewis Hamilton, kes mõlemad triumfeerinud seal viis korda. Brasiillane Nelson Piquet on saavutanud Monzas neli esikohta. Tegevsõitjatest on peale Hamiltoni mitmekordne võitja ka sakslane Sebastian Vettel, kes kerkinud seal poodiumi kõrgeimale astmele kolm korda.