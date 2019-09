Video: müügile tuli uus rallimäng, kus saab kihutada Tänaku, Ogier’ ja teiste staaridega

Lisaks Tänakule on rallimängus «WRC 8» võimalik istuda ka teiste kuulsate rallisõitjate autodesse, kirjutab diktor.geenius.ee . Mängus on olemas näiteks kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier, Esapekka Lappi (mõlemad Citroen), Jari-Matti Latvala, Kris Meeke (mõlemad Toyota), üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb, Thierry Neuville, Andreas Mikkelsen, Dani Sordo (kõik Hyundai), Elfyn Evans ja Teemu Suninen (mõlemad M-Sport).

«WRC 8» on 14 erinevat rallit, 50 meeskonda ja üle 100 katse 2019. aasta hooajast. Suure uuendusena on «WRC 8» sisse ehitatud dünaamiline ilmastikusüsteem, mis tähendab, et päikeselisel rajal algav sõit võib lõppeda näiteks äikesetormis. See teeb ettevalmistuse ja asjatundlikkuse võrreldes varasemate mängudega veel olulisemaks.