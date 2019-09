Matz Topkin läheb paraujumise MMile medalimõtetega

Eesmärgid on Eesti ujujatel sarnased – ujuda isiklikud rekordid või selle lähedased ajad, jõuda finaalidesse ja anda endast parim, seisab pressiteates. Ujujad hindavad oma hetkevormi heaks, kuid kindlasti ei alahinda nad konkurente, sest nad teavad, et kõik on hoolega trenni teinud. Liksor hindab trennis ujutud aegade põhjal hetkevormi heaks.

Eesti ujujad osalesid enne suurvõistlust treeninglaagris Türgis. «Enne laagrit oli kuuma ilma suhtes väike kartus, kuid tegelikkuses see siiski treeninguid väga ei mõjutanud ja isegi 41 kraadise sooja juures oli võimalik treenida,» sõnas Kaldma.

Sportlased ütlevad kui ühest suust, et treeninglaagri tingimused olid suurvõistluseks valmistumisel suurepärased. Kaul lausus: «Sellel ettevalmistusperioodil osalesin kahes treeninglaagris ja ma tunnen, et need olid just need, mida ma vajasin. Ootan juba, et saaksime kohale sõita ning basseini ja olustikuga kohanema hakata.»