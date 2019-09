Risto Lepp võtab isalt treeneriohjad üle: olen trennis väga nõudlik ja soovin detailidesse minna

Jüri Lepp: «Pakkusin peatreeneri kohta Ristole kohe juba eelmise hooaja lõppedes, kuid ta veel siis tahtis aastakese HC Tallinna organisatsiooni tugevamatele alustele üles ehitada. Mida nooremana peatreenerina alustada ning kogemust saada, seda suurem on võimalus, et Ristost kunagi võib edukas treener saada. Raasiku projektiga alustasime eelkõige seetõttu, et saaks käsipallimaastikule ühe kantsi juurde. Kuna klubi suurtoetaja Mistra/Autex soovib käsipalli investeerida ning plaanid suured, siis ei imestaks kui me juba järgmine hooaeg mängime Eesti meeste meistriliigas.»