Juventuse otsus ajas meeskonna poolkaitsja tulivihaseks

25-aastane poolkaitsja liitus Itaalia suurklubiga 2008. aasta suvel Liverpoolist. Fakt, et mees Meistrite liiga koosseisust välja jäeti, oli keskväljamehele šokeeriv. «Eelmisel nädalal räägiti mulle teist juttu,» tõdes Can, kes kaalus suvel ka klubivahetust. «Meistrite liiga jalgpall oli üks põhjustest, miks jäin klubi juurde,» tunnistas ta.

Eelmisel hooajal jooksis Can Juventuse eest väljakule 37 kohtumises ning lõi Massimiliano Allegri käe all neli väravat. Suvel vahetas Juventus peatreenerit ning klubi lootsiks tuli Maurizio Sarri.

«Sain teisipäeval telefonikõne, mis ei kestnud isegi minutit. Mulle öeldi, et ma ei kuulu Meistrite liiga koosseisu. Selgitust sellele ei järgnenud. Olin vihane, sest enda arust mängisin mullu hästi, eriti just Meistrite liigas. Ma ei mõista seda otsust,» jätkas vihane Can.