Lionel Messi võib suvel Barcelonast lahkuda

Messi ja Barcelona lisasid sellise klausli lepingusse juba 2017. aastal, et kui mängumees saab 32 aastaseks, siis on tal võimalus igal suvel lihtsalt meeskonnast lahkuda, kui ta seda endale kasulikuks peab.

«Me oleme sellega arvestanud, et Messi võib iga hetk meie klubist lahkuda. Nii sai paar aastat tagasi kokkulepitud,» selgitas Barcelona ametnik.

Sarnased lepinguid on Barcelona sõlminud ka varem, sest nii Andres Iniestal, Carles Puyolil kui ka Xavil olid kõigil just säärased kontraht. «Meil on mängijatega suur usaldus teineteise vastu,» lisas ametnik.