Valgevenet läheb murdma terve ja lõbus koondis

Koondise jaoks on kahtlemata heaks uudiseks, et viimases liigamängus kergelt viga saanud Konstantin Vassiljev on täielikult paranenud ning jookseb kõigi eelduste kohaselt täna õhtul juba 115. korda koondisesärgis väljakule. «Kostja on mänguks valmis, täpselt nagu kõik teised mehed,» kinnitas Voolaid.