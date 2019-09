Abielusõrmus sai saatuslikuks: Inglismaa jalgpallitreener jäi liigamängu järel sõrmest ilma

«Kohe, kui kukkusin, siis tajusin, et midagi on väga valesti. Arvasin, et kaotasin pool sõrme, kuid reaalsuses oli asi veel hullem,» sõnas Dye.

Mees toimetati kiiremas korras haiglasse, kuid seal teatasid arstid peatreenerile järgmise halva uudise - kuna vigastus on liiga tõsine, ei saa sõrme tagasi panna. «Sellise asjaga harjumine võtab omajagu aega. Nüüdsest pean järgima kindlat taastuskava, et trauma ei süveneks. Tunnetan endiselt, et see (sõrm) on mul endiselt alles.»